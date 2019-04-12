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«Ребра вынули?»: поклонники Ляйсан Утяшевой отреагировали на худобу гимнастки

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила в своем Instagram, что сильно похудела — ей удалось сбросить 10 килограммов.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
fishki.net

Потом в комментариях Ляйсан добавила, что специально на диете не сидела — вес ушел сам собой.

Она отметила, что не пользовалась услугами диетолога, а придерживалась своей системы питания.

«Больше не худейте, а еще отдохните, у вас усталый вид, берегите себя», «На 10? Ребра вынули? Куда худеть-то? Откуда ушло? Я в шоке», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна здоровью», «Вы как были стойняшкой-красавицей, так и остались», — мгновенно отреагировали комментаторы, пишет mail.ru.

Не так давно Ляйсан опубликовала фото в купальнике. Судя по подписи Ляйсан, снимок сделал ее муж Павел Воля.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

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