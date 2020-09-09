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Боярский опубликовал фото Ксении Собчак в детстве

Актер Михаил Боярский опубликовал фото застолья, на котором изображена в том числе телеведущая Ксения Собчак в детстве.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

В кадре Боярский стоит без шляпы и с усами. За столом стоит Собчак. При этом девочке «наставил рожки» мальчик, стоящий справа — предположительно, сын Боярского Сергей, пишет Lenta.ru. В кадре также и дочь актера — Елизавета.

Неудивительно, что в домашних фото актера есть снимки Собчак — семьи жили в одном парадном в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде). Об этом рассказывали не раз и сама Ксения, и Боярский.

Ранее российский миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак и опубликовал совместное фото с вечеринки.

«Ей 19, мне чуть больше 40… как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман…» — расчувствовался Джабраилов в подписи к фото.

Однако спустя время удалил снимок.

Роман светской дивы и бизнесмена случился в начале 2000-х, когда юная Собчак рассталась со своим предыдущим молодым человеком Вячеславом Лейбманом. По слухам, Джабраилов и Лейбман оба боролись за сердце Собчак и буквально осыпали ее подарками, Лейбман подарил ей квартиру, а Джабраилов — машину и драгоценности.

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