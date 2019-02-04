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5 февраля
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Бревно в диком лесу стало хитом интернета

Для наблюдений за дикой природой экологи и исследователи часто используют фотоловушки.

Лес.
Лес.
СС0

Видео, снятое одной из таких ловушек во французском лесу, стало настоящим хитом в соцсетях.

Камеру расположили возле лесного ручья рядом с упавшим деревом. Когда установившие фотоловушку наблюдатели просмотрели видеоролик, они были поражены — бревно превратилось в мостик, которым воспользовались многочисленные животные, чтобы перебраться с одного берега на другой.

На видео можно заметить лесного кота, бобра, малиновку, выдру, мышек, лису, утку, болотную курочку, цаплю, неспешно ползущую змею, любопытную белку и других животных, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что в фотоловушку, установленную в Республике Алтай, попал медведь-шатун. Аномальные морозы разбудили косолапого, и теперь он ходит в окрестностях села в поисках еды.

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