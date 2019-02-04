В крепкие морозы на Алтае проснулся медведь-шатун и бродит по селу

Судя по описанию снимка, косолапый угодил в «объектив» у поселка Яйлю (Республика Алтай).
Комментаторы беспокоятся за безопасность жителей поселка и предполагают, что медведь проснулся из-за того, что плохо поел на зиму.
Есть информация, что косолапого отстреливать не станут несмотря на то, что следы его замечены и в поселке.
В ноябре прошлого года бурые медведи еще «не торопились» впасть в спячку. Специалисты обнаружили сразу в нескольких местах на территории заповедника следы медведей на свежевыпавшем снегу. Пару раз даже наблюдали их и визуально.