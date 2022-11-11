Бриллианты и арт-дефиле. За приз в 3 млн рублей на конкурсе красоты поборется жительница Барнаула

Рощихина — специалист РЖД. В числе 30 финалисток она поборется за главный приз — 30 млн рублей.
Всего за место в финале в течение нескольких месяцев боролись 115 девушек из России.
Финалистки конкурса покажут пять ярких самопрезентаций, продемонстрируют свои таланты в интеллектуальном, творческом и спортивном направлениях.
Также в качестве ценных призов победительницы получат гаджеты последних моделей, украшения с бриллиантами и дизайнерские наряды.
Ранее алтайская модель победила в крупном конкурсе красоты и поехала домой с красивой короной.