21 октября
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Алтайская модель победила в крупном конкурсе красоты и едет домой с красивой короной

Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022», сообщили altapress.ru в модельном агентстве Татьяны Жилиной.

Крестина Ищенко.
Крестина Ищенко.
vk.com/k.ischenko2022

В финале конкурса Крестина Ищенко получила титул «Миссис Россия Universe 2022». Кроме того, модель выиграла поездку на конкурс «Миссис Вселенная», уточнили в агентстве.

Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022».
Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022».
Предоставлено altapress.ru.
Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022».
Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022».
Предоставлено altapress.ru.
Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022».
Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022».
Предоставлено altapress.ru.

«Дорогой мой Алтайский край, любимый Барнаул, родное Алтайское, еду к вам с невероятно красивой короной», — написала Ищенко на странице во «ВКонтакте».

Крестина Ищенко родилась в 1983 году. Она окончила Алтайский госуниверситет по специальности «Реклама и связи с общественностью».

В декабре 2021 года стало известно, что победу в конкурсе «Мисс Вселенная» одержала Харнааз Сандху из Индии. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Барнауле выбрали самую красивую жену и маму. Между тем мама Илона Маска стала самой возрастной моделью на обложке Sports Illustrated.

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