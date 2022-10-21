Алтайская модель победила в крупном конкурсе красоты и едет домой с красивой короной

Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022», сообщили altapress.ru в модельном агентстве Татьяны Жилиной.

В финале конкурса Крестина Ищенко получила титул «Миссис Россия Universe 2022». Кроме того, модель выиграла поездку на конкурс «Миссис Вселенная», уточнили в агентстве.

Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022». Предоставлено altapress.ru. Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022». Предоставлено altapress.ru. Модель из Алтайского края Крестина Ищенко завоевала награду в конкурсе «Миссис Россия International 2022». Предоставлено altapress.ru.

«Дорогой мой Алтайский край, любимый Барнаул, родное Алтайское, еду к вам с невероятно красивой короной», — написала Ищенко на странице во «ВКонтакте».

Крестина Ищенко родилась в 1983 году. Она окончила Алтайский госуниверситет по специальности «Реклама и связи с общественностью».

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