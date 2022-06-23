23 июня
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Бузова нашла идеального отца для своих детей в Голливуде

Идеального отца для своих детей назвала в сторис на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая и блогер Ольга Бузова.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

По ее словам, им мог бы стать Джерард Батлер, пишет «Мослента».

«Он прекрасен! И холост… насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Обещаю, что ему уж я отвечу в Директ», — написала певица.

Разговор об «идеальном отце» состоялся в рубрике «Вопрос-ответ». Бузова заявила, что готова к рождению детей и хочет сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам суррогатного материнства.

После такого откровения подписчики поинтересовались, кому из голливудских актеров Ольга дала бы шанс.

Ранее тележурналист Владимир Соловьев поставил диагноз Бузовой и «направил» ее к психиатру.

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