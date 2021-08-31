31 августа 17°C
﻿
Лайт

Соловьев поставил диагноз Бузовой и «направил» ее к психиатру

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выпады со стороны светской львицы Ольги Бузовой, обвинившей его в абьюзе и оскорблении женщин.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Журналист посоветовал Бузовой обратиться к психиатру, а также нанять адвоката.

«У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает», — заявил «СтарХиту» Соловьев.

«Ей нужен хороший психиатр», — резюмировал журналист. По его мнению, Ольге скоро понадобится хороший адвокат, «потому что найдется человек, который не станет все это терпеть».

Ранее Бузова в своем Instagram обвинила Соловьева в оскорблении и унижении женщин, пишет «Росбалт».

«Мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно», — заявила певица.

Светская львица категорически отказалась участвовать в программе Соловьева, сообщает «МК». Бузова считает, что Соловьев отличается от других мужчин особой жесткостью характера и «унижает» женщин ради отклика публики.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
instagram.com/buzova86

«Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин», — заявила Бузова в социальной сети.

Сам Соловьев еще недавно после скандального участия Бузовой в спектакле МХАТа, похвалил ее за работоспособность.

В своей передаче «Полный контакт» журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же популярного у молодежи Дани Милохина, окончила университет с красным дипломом.

Соловьев отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за новости про МХАТ. И напомнил, что кто только ни играет сейчас на сцене и называет себя актером, в том числе одиозный Алексей Панин.

«Девочка тяжело работает. У нее ни тебе крестного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе олигархов в окружении. То есть никто не подталкивал и не помогал. Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у нее есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но стоило получить роль во МХАТе — и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно?» — возмутился Соловьев.

Он призвал своих слушателей не бросаться на Бузову и «оставлять себе право на сомнение». Претензии к певице он расценил как «бешеную зависть и несправедливость».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость