Соловьев вступился за Бузову и вновь обрушился на Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев поддержал Ольгу Бузову после того, как на нее обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТа.

В своей передаче «Полный контакт» журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же популярного у молодежи Дани Милохина, окончила университет с красным дипломом.

Соловьев отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за новости про МХАТ. И напомнил, что кто только ни играет сейчас на сцене и называет себя актером, в том числе одиозный Алексей Панин.

То же самое он сказал и про певцов — особенно современных, которые вообще не умеют петь. А также про телеведущих.

«Девочка тяжело работает. У нее ни тебе крестного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе олигархов в окружении. То есть никто не подталкивал и не помогал. Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у нее есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но стоило получить роль во МХАТе — и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно?» — возмутился Соловьев.

Он призвал своих слушателей не бросаться на Бузову и «оставлять себе право на сомнение». Претензии к певице он расценил как «бешеную зависть и несправедливость».

Ольга Бузова. instagram.com/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин» про Сталина, поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры.

Неприязнь

В медиапространстве известно о давней неприязни тележурналиста к персоне Собчак.

Так, недавно Соловьев высказался о крабовом бизнесе, в который хотела попасть телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ.