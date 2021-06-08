Соловьев вступился за Бузову и вновь обрушился на Собчак

В своей передаче «Полный контакт» журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же популярного у молодежи Дани Милохина, окончила университет с красным дипломом.
Соловьев отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за новости про МХАТ. И напомнил, что кто только ни играет сейчас на сцене и называет себя актером, в том числе одиозный Алексей Панин.
То же самое он сказал и про певцов — особенно современных, которые вообще не умеют петь. А также про телеведущих.
«Девочка тяжело работает. У нее ни тебе крестного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе олигархов в окружении. То есть никто не подталкивал и не помогал. Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у нее есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но стоило получить роль во МХАТе — и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно?» — возмутился Соловьев.
Он призвал своих слушателей не бросаться на Бузову и «оставлять себе право на сомнение». Претензии к певице он расценил как «бешеную зависть и несправедливость».
Певица и телеведущая Ольга Бузова была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин» про Сталина, поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры.
Неприязнь
В медиапространстве известно о давней неприязни тележурналиста к персоне Собчак.
Так, недавно Соловьев высказался о крабовом бизнесе, в который хотела попасть телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ.
«Я никаких личных отношений с Собчак и не устанавливал, и не примирялся. Вы там где-нибудь увидели какую-нибудь помощь? Я был просто максимально объективен. Я там никакой помощи не увидел вообще. Наоборот, там, вежливо говоря, поставили под сомнение ряд основополагающих тезисов Ксении Анатольевны. <…> Я и сейчас с Ксенией Анатольевной ругаюсь. Но когда человек идет в крабовый бизнес, я задаю вопросы, по ответам на эти вопросы все понятно. Что человек идет как бы инвестором, только непонятно, зачем этой компании инвестор. Здесь вообще это не имеет никакого отношения к моему личному отношению к Собчак. Я с ней в поддавки нигде даже близко не играл», — заявлял «КП» Соловьев.