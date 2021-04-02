Бузова стала вживую исполнять джаз. Реакция Долиной

Телеведущая Ольга Бузова выступила вживую на гала-ужине премии «ЖАРА» и под аккомпанемент рояля исполнила свой хит «Мало половин».

Исполнить композицию телеведущая решила в стиле джаз. Ближе всего к ней оказалась джазовая певица Лариса Долина, пишет News.ru.

Долина смогла сдержаться и сидела, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. Только на мгновение она с удивлением повернула голову в сторону аккомпанирующей Бузовой девушке, которая пыталась подпевать ей высоким голосом.

Звезда «Дома-2» эротично выгибала спину и поглаживала ноги, сообщает Пятый канал. В зале бурно реагировали на ее пение, а кто-то смеялся.

Между тем жительница Новосибирска Ольга Симонова создает комичные образы, пародируя звезд шоу-бизнеса. На своей странице во «Вконтакте» публикуют фотошаржи на Ольгу Бузову и других знаменитостей.