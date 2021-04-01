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Жизнь

Сибирская пенсионерка делает развязные пародии на Ольгу Бузову. Хейтеры пишут про «поехавший шифер»

Жительница Новосибирска Ольга Симонова создает комичные образы, пародируя звезд шоу-бизнеса, и не обращает внимания на критику в свой адрес, пишет Om1.ru.

Оля Симонова. Пенсионерка из Новосибирска.
Оля Симонова. Пенсионерка из Новосибирска.
vk.com/id429501996.

На своей странице во «Вконтакте» публикуют фотошаржи на Ольгу Бузову и других знаменитостей.

«Оленька, не пой, мы, фанаты, этого не переживем. Тем более гимн», «Оленька впала в девство, обратный процесс начался, от переживаний», «Олечка, не покидай нас, у меня есть все, чтобы спасти тебя», — пишет сибирячка в постах, посвященных бывшей возлюбленной новосибирца Давида Манукяна.

Впрочем, Бузовой фантазия Симоновой не ограничивается. Есть пародии и на других звезд российского шоу-бизнеса. Также есть и просто забавные фотосессии.

Многие в комментариях не понимают, зачем пенсионерка занимается пародиями и записали женщину в сумасшедшие — начали постить ее фотографии в группах для шизофреников.

«У бабули шифер поехал», — пишут в комментариях к снимку, на котором она пародирует сидящего на унитазе Максима Галкина.

Женщина пояснила. что «в этом возрасте люди и живут»: «И смелость появляется и уже никаких комплексов и не оглядываешься на мнение общества. А почему только молодежи флаги в руки, а женщинам в годах вязать внукам носочки?»

Судя по записям женщины, она живет с мамой, которая помогает в создании образов. Например, подсказала «где взять сортир».

Как отметила изданию пенсионерка, пародии для нее — отдушина и смехотерапия. Способ поприкалываться над глупостью звезд и их нелепыми поступками.

В ближайших планах Симоновой — писать мемуарные очерки в Instagram об истории своего города. У взрослых это может вызвать ностальгию, а для молодежи стать открытием.

Ранее другая юморная жительница Новосибирска создала в Instagram аккаунт с носками бывшего и потихонечку их распродает.

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