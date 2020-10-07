Юморная сибирячка создала в Instagram аккаунт с носками бывшего и потихоничку их распродает

Жительница Новосибирска решила продать вещи своего бывшего возлюбленного и создала аккаунт в Instagram, на котором публикует лоты, пишет Om1.ru .

История началась с того, что девушка опубликовала объявление о продаже пакета с одеждой бывшего за 1 тыс. рублей.

«Халат белый махровый 54-го размера, спереди пятна от коньяка не отстирались, а так — почти новый. Халат бежевый вафельный — на нем пятна от коньяка почти не видно, так как бежевый», — подписала она предложение приобрести сюрприз-пакет.

Однако судьба вещей настолько заинтересовала людей, что у них появился собственный аккаунт в Instagram.

На странице девушка выкладывает вещи и подарки бывшего возлюбленного, которые параллельно выставляет на продажу в Avito.

Продавала носки, шорты, шапку, чемодан, плед, портативное зарядное устройство и не только.

«Кто-нибудь, заберите эту штуку. Бывшему подарили на 23 февраля, он мне ее приволок. Тащит ко мне что попало, чего бы дельного принес», — разрекламировала сибирячка зарядку.

Все предложения она оформила в виде сериала, назвав его «Санта Авито Барбара». Каждая вещь — новая серия.

Также она рассказала, что после затеи с распродажей к ней начали поступать предложения о замужестве от незнакомых мужчин. Видимо, очаровала.

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