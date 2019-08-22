Бузова стала жертвой обезьяны

Телеведущая и певица Ольга Бузова подверглась «нападению» обезьяны, которая сорвала с нее очки и сгрызла. Об этом звезда написала в Instagram.

По словам Бузовой, животное внезапно на неё прыгнуло и сорвало с лица дорогие солнечные очки, которые она купила всего месяц назад. Инцидент произошел возле храма Улувату на Бали.

«Это место у меня запомнится, как место, где обезьяна внаглую украла мои любимые очки. Просто запрыгнула мне на голову, сняла их и сгрызла на моих глазах», — написала Бузова.

На видео не попал момент нападения, но видно саму обезьяну, грызущую очки.

По словам певицы, аксессуар был от дизайнера Jimmy Choo. На сайте бренда похожая модель стоит 375 евро (около 27 тысяч рублей), отмечает Lenta.ru.

Поклонники звезды подозревают, что на Бали проходят съемки нового шоу «План Б», в котором Бузова попытается найти себе спутника жизни.

Ранее на странице Бузовой в Instagram появилось видео, на котором она вылизывает тарелку. Человек, делающий съемку, заметил, что «вот она, настоящая Ольга Бузова». На что та объяснила, что ей вкусно и она блокадница. Общественные организации возмутились поведением звезды.