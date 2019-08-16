Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ольга Бузова может пожалеть о том, что назвала себя «блокадницей»

Общественные организации возмущены видеороликом телеведущей Ольги Бузовой, которая сравнила себя с «блокадницей», по всей вероятности, Ленинграда. Они намерены направить обращение генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ольга Бузова на Мальдивах. Январь 2019 года.
Ольга Бузова на Мальдивах. Январь 2019 года.
https://www.instagram.com/buzova86/

Такое заявление сделал руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уже обратился к генпрокурору России с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку.

Ранее эпатажную певицу осудил и актер Михаил Боярский, который назвал ее «глупым человеком» и «пустым местом».

Напомним, на странице Бузовой в Instagram появилось видео, на котором она вылизывает тарелку. Человек, делающий съемку, заметил, что «вот она, настоящая Ольга Бузова». На что та объяснила, что ей вкусно и она блокадница.

Видео записано на острое Бали, куда Бузова и Тимур Батрутдинов приехали на съемки проекта «ПланБ», на котором будут искать своих вторых половин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость