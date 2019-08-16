Ольга Бузова может пожалеть о том, что назвала себя «блокадницей»

Общественные организации возмущены видеороликом телеведущей Ольги Бузовой, которая сравнила себя с «блокадницей», по всей вероятности, Ленинграда. Они намерены направить обращение генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Такое заявление сделал руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уже обратился к генпрокурору России с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку.

Ранее эпатажную певицу осудил и актер Михаил Боярский, который назвал ее «глупым человеком» и «пустым местом».

Напомним, на странице Бузовой в Instagram появилось видео, на котором она вылизывает тарелку. Человек, делающий съемку, заметил, что «вот она, настоящая Ольга Бузова». На что та объяснила, что ей вкусно и она блокадница.

Видео записано на острое Бали, куда Бузова и Тимур Батрутдинов приехали на съемки проекта «ПланБ», на котором будут искать своих вторых половин.