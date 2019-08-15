Михаил Боярский назвал Бузову «пустым местом»

Так Боярский прокомментировал видео из Instagram Бузовой, где она в купальнике за столом облизала тарелку и назвала себя «блокадницей». Пользователи посоветовали певице следить за выражениями.
Боярский призвал не обращать внимание на слова знаменитой поп-звезды. «Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — сказал он.
Среди тех, кому не понравилось поведение Бузовой, оказались продюсер Иосиф Пригожин, поэт Илья Резник, депутат Госдумы Дмитрий Свищев.