Михаил Боярский назвал Бузову «пустым местом»

Популярный актер и певец Михаил Боярский в беседе на телеканале «Царьград» жестко высказался на счет певицы и телеведущей Ольги Бузовой, пишут РИА Новости. Он назвал ее «глупым человеком» и «пустым местом».

Так Боярский прокомментировал видео из Instagram Бузовой, где она в купальнике за столом облизала тарелку и назвала себя «блокадницей». Пользователи посоветовали певице следить за выражениями.

Боярский призвал не обращать внимание на слова знаменитой поп-звезды. «Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — сказал он.

Среди тех, кому не понравилось поведение Бузовой, оказались продюсер Иосиф Пригожин, поэт Илья Резник, депутат Госдумы Дмитрий Свищев.