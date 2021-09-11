Чих школьника и красный Путин: в Telegram зацепились за моменты из Instagram главы Алтая

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел 10 сентября в разъездах по Турочакскому и Чойскому районам. Небольшое видео о рабочих поездках он опубликовал в Instagram .

Руководитель республики побывал на открытии после капитального ремонта школы в Чое. Он перекинулся парой слов с учениками и педагогом.

— Надеемся, что с вами наша республика будет только процветать и развиваться, — обратилась учительница к Хорохордину. — С нами всеми вместе! — добавил глава.

На этом моменте в классе чихнул один из ребят. Хорохордин пожелал здоровья школьнику, все посмеялись и заметили, что чихание правдивость сказанных слов.

«С нетерпением ждем конспирологические заявления политологов и экспертов, по чьему заказу чихнул школьник из Чойского района Республики Алтай на словах Олега Хорохордина», — шутит автор Telegram-канала «Алтай-Болтай» и обращает внимание на еще один забавный момент.

Главе региона продемонстрировали модель бюста президента России Владимира Путина, изготовленную на 3D-принтере. На улице Хорохордин показал ярко красную фигурку, сказал, что поставит в кабинете. Люди оценили, что моделька действительно получилась похожей.

«Поедете в Москву — подарите», — «наказала» одна из местных жительниц.

Ранее Олег Хорохордин открыл после реконструкции источник «Ырысту и Аленушка» и умылся родниковой водой.