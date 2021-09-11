11 сентября 15°C
﻿
Лайт

Чих школьника и красный Путин: в Telegram зацепились за моменты из Instagram главы Алтая

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел 10 сентября в разъездах по Турочакскому и Чойскому районам. Небольшое видео о рабочих поездках он опубликовал в Instagram.

Модель Владимира Путина.
Модель Владимира Путина.
Скриншот instagram.com/khorokhordin.official

Руководитель республики побывал на открытии после капитального ремонта школы в Чое. Он перекинулся парой слов с учениками и педагогом.

— Надеемся, что с вами наша республика будет только процветать и развиваться, — обратилась учительница к Хорохордину.

— С нами всеми вместе! — добавил глава.

На этом моменте в классе чихнул один из ребят. Хорохордин пожелал здоровья школьнику, все посмеялись и заметили, что чихание правдивость сказанных слов.

«С нетерпением ждем конспирологические заявления политологов и экспертов, по чьему заказу чихнул школьник из Чойского района Республики Алтай на словах Олега Хорохордина», — шутит автор Telegram-канала «Алтай-Болтай» и обращает внимание на еще один забавный момент.

Главе региона продемонстрировали модель бюста президента России Владимира Путина, изготовленную на 3D-принтере. На улице Хорохордин показал ярко красную фигурку, сказал, что поставит в кабинете. Люди оценили, что моделька действительно получилась похожей.

«Поедете в Москву — подарите», — «наказала» одна из местных жительниц.


Ранее Олег Хорохордин открыл после реконструкции источник «Ырысту и Аленушка» и умылся родниковой водой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость