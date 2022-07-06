«Чистым сексом» назвала выступления Кадышевой известная телеведущая

Телеведущая Яна Чурикова в авторской программе на YouTube вспомнила выступление певицы Надежды Кадышевой на «Фабрике звезд».

Вместе с Ларисой Долиной и Сати Казановой артистка исполнила песню «Ивушки» в 2002 году.

По словам Чуриковой, она в восторге от выступления исполнительницы, пишет Газета.Ru.

«Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный», — сказала телеведущая.

До 2021 года Кадышева активно гастролировала по стране с народными песнями. С прошлого года певица приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

В 2020 году в сети обсуждают, как Кадышева якобы «вмазала» Бабкиной баяном. Однако концертный директор Бабкиной Сергей Горох заявил, что певицы никогда не конфликтовали.