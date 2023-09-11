Что пришло на замену слову "Краш". Какие новые сленговые слова помогают девушкам отобразить суть ухажера

Молодежный сленг имеет тенденцию к быстрым изменениям. Если еще пол года назад все девушки называли парня который им нравится "крашем", то сейчас это полный кринж. Altapress.ru разберет какие сленговые слова наиболее актуальны в 2023 году.

Тюбик, масик, чечик и штрих. Сейчас разберемся, что это такое.

Раньше девочки скидывали фото парня подружкам и подписывали "мой краш". А теперь "мой масик" или же "мой чечик".

Что за шуточная классификация парней

Тюбик - так называют высоких, худых и молодых парней, которые не удивляют своей внешностью или достижениями. Это прозвище часто используют в ироничном или унизительном контексте. Часто девушки так говорят о своих бывших парнях. Слово обидное.

Масик - в отличии от тюбика сразу можно понять, что это прозвище приятное. Так отзываются о милых, накаченных парнях. Эти молодые люди всегда могут решить проблему, поухаживать за девушкой и подарить милый подарок.

Это два самых распространенных прозвища, но отметим еще два.

Чечик - просто рандомный, сносный парень, о котором мало что известно.

Штрих - в отличие от остальных типов, это четкий пацан. Слово перетекло из 90-х. Штрихом называют дерзкого, мутного, но вызывающего уважение или страх. В общем, прозвище бандитское.

Такие слова встали на замену "крашам". Они могут больше раскрыть суть парня и девочкам легче объяснять друг другу нравится им тюбик или штрих.

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