Что за домашнего робота может создать Apple

Инсайдеры рассказали, что следующим большим проектом от Apple может стать домашний робот. Об этом сообщает Bloomberg .

Отмечается, что робот будет ездить за владельцем по дому.

В сети предположили, что робот будет похож на домашнего робота Astro от Amazon.

Также известно, что компания разрабатывает еще один гаджет — настольное домашнее устройство, которое использует робототехнику для перемещения дисплея.

На данный момент все проекты только начинают разрабатывать, и пока что неизвестно, выйдет ли что-то "в свет".

Ранее сообщалось, что геймеры перестали пользоваться Windows 11.

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