3 апреля
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Жизнь

Геймеры перестали пользоваться Windows 11

Геймер и обычные пользовали стали предпочитать ОС Windows 10. Об этом сообщает издание Neowin.

Компьютерная игра. Геймер.
Компьютерная игра. Геймер.
СС0

Отмечается, что издание сослалось на ежемесячный отчет Steam. Площадка собирает его регулярно.

Оказалось, что в марте геймеры стали использовать Windows 10. Отметим, что версия вышла в 2015 году и на данный момент считается самой востребованной системой от Microsoft.

На данный момент на третьем месте стоит Windows 7, на четвертом — Windows 8.1.

Также в марте ОС от Microsoft стали лидирующими среди геймеров. Далее за ним идет Linux и macOS.

Ранее сообщалось, что в три раза больше геймеров стало в России за последние четыре года.

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