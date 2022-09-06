В три раза больше геймеров стало в России за последние четыре года

Больше половины россиян в возрасте старше 18 лет регулярно или периодически играют в видеоигры. Это составляет около 88 млн человек, сообщает «ndn.info» со ссылкой на результаты социологического исследования аналитического центра НАФИ.

По данным исследования, число регулярных или периодических пользователей видеоигр в России выросло с 2018 года втрое. Сейчас около 60 процентов взрослых россиян играют в видеоигры.

Среди геймеров больше всего молодых людей в возрасте до 24 лет. В этой возрастной категории игроков целых 73 процента.

Среди мужчин геймеров больше, чем среди женщин. Однако перевес небольшой — 54 и 46 процента соответственно.

Те, кто играет в видеоигры эпизодически, тратит на это в среднем 3−5 часов в неделю. Те, кто «залипает» в видеоигры почти ежедневно, проводит в играх в среднем 3−4 часа в день.

Чаще все россияне играют на телефоне или планшете — таких обнаружилось 74%. При этом почти 48% опрошенных предпочитают играть на стационарном компьютере или ноутбуке.

Реже всего в стране используются игровые консоли. Ими пользуются только 9% играющих россиян. В первую очередь чаще это представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (17%).

При этом отмечается, что почти четверть российских геймеров (22%), либо члены их семей за последний месяц совершали покупки в видеоиграх или заводили деньги на счет игры.

Ранее россиянам осложнили скачивание игр и приложений для гаджетов.