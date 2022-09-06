6 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В три раза больше геймеров стало в России за последние четыре года

Больше половины россиян в возрасте старше 18 лет регулярно или периодически играют в видеоигры. Это составляет около 88 млн человек, сообщает «ndn.info» со ссылкой на результаты социологического исследования аналитического центра НАФИ.

Компьютерная игра. Геймер.
Компьютерная игра. Геймер.
СС0

По данным исследования, число регулярных или периодических пользователей видеоигр в России выросло с 2018 года втрое. Сейчас около 60 процентов взрослых россиян играют в видеоигры.

Среди геймеров больше всего молодых людей в возрасте до 24 лет. В этой возрастной категории игроков целых 73 процента.

Среди мужчин геймеров больше, чем среди женщин. Однако перевес небольшой — 54 и 46 процента соответственно.

Те, кто играет в видеоигры эпизодически, тратит на это в среднем 3−5 часов в неделю. Те, кто «залипает» в видеоигры почти ежедневно, проводит в играх в среднем 3−4 часа в день.

Чаще все россияне играют на телефоне или планшете — таких обнаружилось 74%. При этом почти 48% опрошенных предпочитают играть на стационарном компьютере или ноутбуке.

Реже всего в стране используются игровые консоли. Ими пользуются только 9% играющих россиян. В первую очередь чаще это представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (17%).

При этом отмечается, что почти четверть российских геймеров (22%), либо члены их семей за последний месяц совершали покупки в видеоиграх или заводили деньги на счет игры.

Ранее россиянам осложнили скачивание игр и приложений для гаджетов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость