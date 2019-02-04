«Чумовая» дочь Анжелики Варум и Агутина «взорвала» сеть дерзким образом

Российский музыкант Леонид Агутин поделился фото с выступления 19-летней дочки Елизаветы. Liz Varum! — напомнил певец сценический псевдоним девушки.

Елизавета выбрала довольно дерзкий и откровенный наряд: светлые джинсы с огромными дырками, под которые надела черные колготки в крупную сеточку, и практически до половины расстегнутую черную рубашку, из-под которой был виден ярко-красный бра, пишет mail.ru.

Фанаты Агутина оценили образ дочери: «Чумовая», «Секси», «Рок навека», «Невероятная Лиза!», «Огонь девчонка!», «Какая она фантастически красивая!», «Вау, дерзкая такая».

Впрочем, некоторые раскритиковали наряд Елизаветы, так как сочли его вульгарным.

Елизавета — единственный общий ребенок Варум и Агутина, которые женаты с 2000 года. Девушка живет в США с родственниками, учится в колледже и играет в рок-группе. Сценическое имя дочки артистов — Liz Varum, поет она на английском языке.

Ранее Леонид Агутин опубликовал совместный снимок со своей женой Анжеликой Варум. Они с супругой побывали на шоу-программе «Субботний вечер», где записали дуэтом песню «На паузу».

Поклонники пришли в восторг от фото и оставили в комментариях комплименты: «Какие вы красивые! Я вас люблю!», «Близняшки», «Какие же вы хорошие, как же приятно смотреть на вас… Безо всякой лести», «Счастье витает в воздухе», «Люблю эту пару. Как мне кажется, они самые искренние».