Депутат, назвавший «говном» жителя Карелии, получил награду от главы региона

Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин получил почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия» от главы региона, сообщил местный портал runaruna.ru. Ранее Анишин «прославился» тем, что назвал «говном» и «бездельником» одного из комментаторов в соцсетях.

В феврале гнев Александра Анишина обрушился на пользователя сети, который оставил комментарий на страницы главы Карелии Артура Парфенчикова.

Все потому, что комментатор усомнился в необходимости создания музея Карельского фронта в Беломорске.

«Ну, Артур Олегович говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея . И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот „нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей“. И Артур Олегович ему пишет: первое, что плохого, что будет, значит, туристический объект? Второе: что плохого, что 60 человек беломорских людей работают? И потом пишет: а у вас какие-то есть предложения по развитию Беломорска? Вот у нас, например, есть к вам предложение — вы что-нибудь тогда развивайте, мы вам гранты дадим. И вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники пишут», — заявил депутат на заседании одной из комиссий Петросовета.

После этого ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко заявил, что подобного рода высказывания непозволительны, так как оскорбляют и задевают честь и достоинство людей.

«Даже если граждане выступают в адрес действующей власти с критикой. Брать голосом, бранью — не наш стиль. Главный наш аргумент — это работа и результат. Надеюсь, что об этом никто не будет забывать», — цитировало представителя «ЕР» РИА Новости.

Как говорится на сайте Петросовета, Александр Анишин «отмечен за активную общественную деятельность, направленную на патриотическое воспитание молодого поколения, и большой вклад в увековечивание памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны».

Ранее в Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов «Единой России» и КПРФ, которая переросла в «обливание на Ивана Купалу».