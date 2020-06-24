Депутаты подрались в Саратовской областной думе. Все началось с бутылки

В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов «Единой России» и КПРФ, которая переросла в «обливание на Ивана Купалу», сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел на заседании, которое длилось почти 12 часов. Председатель мандатной комиссии единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении депутатом Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики.

Бондаренко решил подойти и снять на камеру телефона выступление оппонента. Это не понравилось другому единороссу Анатолию Ципящуку, который со словами «Проваливай отсюда!» со всей силы бросил в голову Бондаренко бутылку с водой.

После этого началась потасовка — подбежали несколько народных избранников, которые отвесили коммунисту хороших тумаков. Далее вмешались сторонники «красных», превратив депутатов в «гуляющую по залу кучу людей с мандатами». В разных местах начались «водные процедуры».



Примечательно, что «Единой России» не понравились ответные действия Бондаренко после того, как бутылка прилетела ему в голову. В связи с этим представители партии власти готовят обращение в МВД и мандатную комиссию.

Глава фракции ЕР Иван Дзюбан уверен, что коммунист сам спровоцировал конфликт с Ципящуком.

«Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку. На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание на поведение своих однопартийцев», — сказал Дзюбан.

Гглава фракции ЛПДР Дмитрий Пьяных подчеркнул, что Бондаренко «долго шел к этому» и наконец-то апогей — «получил бутылкой в маковку». А дальше просто началась бесконтрольная потасовка.

Напомним, Бондаренко ведет блог на своем YouTube-канале «Дневник депутата». Этот тот самый депутат, который в 2018 году прожил месяц на 3,5 тысячи рублей — на ту сумму, которую посчитала достаточной для жизни экс-министр труда области Наталья Соколова, посоветовав людям «питаться макарошками».