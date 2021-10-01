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Дикие кабаны напали на известную певицу и уволокли в лес ее телефон

Нападению двух диких кабанов подверглась 44-летняя певица Шакира в одном из городских парков Барселоны.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

По ее словам, она прогуливалась с своим сыном Миланом, как вдруг появились животные, они вырвали из ее рук спортивную сумку и скрылись в лесу.

В сумке в том числе находился мобильный телефон Шакиры. Она побежала вслед за кабанами.

«Украденные» вещи она нашла, но сама сумка и вещи в ней были полностью испорчены, призналась исполнительница, пишет «Росбалт».

Шакира.
Шакира.
открытые источники

Историю ограбления певица поведала в своем Instagram.

Ранее в лесу Словакии стадо диких кабанов, роясь в земле, раскопало огромное количество старинных монет.

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