Дикие кабаны напали на известную певицу и уволокли в лес ее телефон

Нападению двух диких кабанов подверглась 44-летняя певица Шакира в одном из городских парков Барселоны.

По ее словам, она прогуливалась с своим сыном Миланом, как вдруг появились животные, они вырвали из ее рук спортивную сумку и скрылись в лесу.

В сумке в том числе находился мобильный телефон Шакиры. Она побежала вслед за кабанами.

«Украденные» вещи она нашла, но сама сумка и вещи в ней были полностью испорчены, призналась исполнительница, пишет «Росбалт».

Шакира. открытые источники

Историю ограбления певица поведала в своем Instagram.

Ранее в лесу Словакии стадо диких кабанов, роясь в земле, раскопало огромное количество старинных монет.