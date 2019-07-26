«Чтооо?». Дима Билан шокировал поклонников, перекрасившись в блонд

В комментариях Николай Басков поздравил коллегу «с вступлением в отряд светловолосых»."Ты решил нас добить сегодня?" — пошутила продюсер Яна Рудковская. «С новым цветом помолодел» — тут же написала Билану Анита Цой.
Поклонники артиста тоже выразили удивление и восхищение. «Блондин, чтооо?», «Вечер сюрпризов! Мы все и так в шокконтенте прибываем! Цепь, полуоткрытый торс… Жарко становится! Страсти накаляются!» — пишут подписчики Билана.
Большинство поклонников поддержали кумира с его новым имиджем. Некоторые даже сравнили его с Джонни Деппом, однако образ понравился не всем: певцу написали, что он теперь похож на цыплёнка.
Спустя короткое время Билан сообщил, что подбирает «луки для жизни в новых реалиях».
В мае продюсер Димы Билана Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с певцом 15 лет назад. Среди преимуществ Билана продюсер назвала красоту, талант и достойный заработок