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Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с Биланом

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с певцом 15 лет назад.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Скриншот видео 1tv.ru/shows/segodnya-vecherom

Роман мог иметь продолжение, если бы она не встретила фигуриста Евгения Плющенко.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я не знаю. Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает», — сказала Рудковская в эфире радиостанции Love Radio.

Описывая отношение Евгения Плющенко, Рудковская заявила, что они друг друга любят и «все хорошо», пишет argumenti.ru.

«Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта», — сказала она.

Среди преимуществ Билана продюсер назвала красоту, талант и достойный заработок, пишет ura.ru.

В 2017 году учитель из барнаульской школы № 55 София Егорова стала гостем программы «Сегодня вечером» на Первом канале — передача вышла в эфир 28 октября и была посвящена Яне Рудковской и Евгению Плющенко.

Рудковская училась в Барнауле в школе № 55.

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