Семья Евгения Плющенко оказалась в эпицентре землетрясения в Японии

- Это было в 8 утра, мы все спали. Зашатались стены отеля и зазвучали сирена. Мы выбежали из отеля, в чем были, на улицу. Нас вернули, лифты перестали работать. Мы все очень испугались, маленький Саша ничего не понял. Мы сейчас должны были ехать в Осаку на ледовое шоу, но ничего не ходит. Нас попросили зарядить все телефоны, потому что могут быть повторные толчки.

Сейчас идем по улице с Женей и сыном, ищем какое-то место, где можно перекусить, на улицах никого нет. Нам сказали, что такого сильного землетрясения в Кобу, где сейчас мы находимся, еще не было.