Семья Евгения Плющенко оказалась в эпицентре землетрясения в Японии

Российский фигурист Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Александром оказались в эпицентре землетрясения на японском острове Хонсю в префектуре Осака, произошедшего в 18 июня. Плющенко находился неподалеку от столицы префектуры — города Осака, он с сыном участвовал в ледовом шоу Fantasy on Ice. Рудковская рассказала, что с ее семьей все хорошо, но они пережили сильный шок, сообщила "Газета.ru".
Яна Рудковская,
музыкальный продюссер:
- Это было в 8 утра, мы все спали. Зашатались стены отеля и зазвучали сирена. Мы выбежали из отеля, в чем были, на улицу. Нас вернули, лифты перестали работать. Мы все очень испугались, маленький Саша ничего не понял. Мы сейчас должны были ехать в Осаку на ледовое шоу, но ничего не ходит. Нас попросили зарядить все телефоны, потому что могут быть повторные толчки.
Сейчас идем по улице с Женей и сыном, ищем какое-то место, где можно перекусить, на улицах никого нет. Нам сказали, что такого сильного землетрясения в Кобу, где сейчас мы находимся, еще не было.
Число пострадавших при сильном землетрясении в японской префектуре Осака составляет около 360 человек. Россиян среди них нет, сообщает Ростуризм. Официально подтверждена гибель трех человек, в том числе 9-летней девочки.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров под землей. В ряде районов сила толчков доходила до шести баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
В результате катастрофы более 100 тысяч семей в Японии остались без газа, в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение.
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