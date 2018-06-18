В Алтайском крае мужчина убил знакомую и несколько раз ударил ножом приятеля

По данным следствия, вечером 2 апреля обвиняемый гостил у местной жительницы в одном из сел Тальменского района. Во время застолья мужчина поссорился с зятем женщины, взял со стола кухонный нож и шесть раз ударил в грудь, шею и голову потерпевшего.

Женщина пыталась успокоить злоумышленника, но он несколько раз ударил ее ножом. После этого мужчина сбежал. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, ее зятя госпитализировали.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.