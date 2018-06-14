На Алтае 27-летнего мужчину отправят в колонию на 9 лет за убийство приятеля

Следствие и суд установили, что ночью 15 декабря 2017 в селе Онгудай мужчины выпивали и поссорились. Причиной конфликта стало некорректное поведение осужденного в отношении сожительницы приятеля. Злоумышленник минимум 1 раз ударил друга клинком ножа в спину и сзади в правое плечо.

— От полученных телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени, — отмечают в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.