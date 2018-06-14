На Алтае 27-летнего мужчину отправят в колонию на 9 лет за убийство приятеля

В Республике Алтай 27-летнего жителя села Онгудай признали виновным в убийстве знакомого, пишет СУ СКР региона.
Следствие и суд установили, что ночью 15 декабря 2017 в селе Онгудай мужчины выпивали и поссорились. Причиной конфликта стало некорректное поведение осужденного в отношении сожительницы приятеля. Злоумышленник минимум 1 раз ударил друга клинком ножа в спину и сзади в правое плечо.
— От полученных телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени, — отмечают в ведомстве.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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