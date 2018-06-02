В Барнауле наркоман под "спайсом" напал на студента с ножом

По данным следствия, наркоман сбежал из частного реабилитационного центра в крае и приехал в Барнаул. Несколько дней он жил в гостиницах и сидел на "спайсе".

В один из дней мужчина увидел на автобусной остановке парня в наушниках. Он решил, что у того есть дорогой смартфон, и пристал к нему с требованием отдать телефон. Когда парень отказался, мужчина достал нож. Молодой человек пустился наутек в сторону колледжа, в котором учился. Наркоман побежал следом.

Они заскочили в один из классов учебного заведения, где шел урок, и стали бегать между рядов. Пострадавший успел крикнуть шокированному преподавателю, что мужчина неадекватен и вооружен. Женщина позвала охрану, и наркомана скрутили.

Известно, что ранее злоумышленник был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит реальный срок до 10 лет.