В Барнауле наркоман под "спайсом" напал на студента с ножом

В Барнауле арестовали наркозависимого разбойника, который напал с ножом на студента на остановке. Мужчина был под "спайсом", сообщила altapress.ru помощник прокурора Ленинского района Светлана Крамар.
По данным следствия, наркоман сбежал из частного реабилитационного центра в крае и приехал в Барнаул. Несколько дней он жил в гостиницах и сидел на "спайсе".
В один из дней мужчина увидел на автобусной остановке парня в наушниках. Он решил, что у того есть дорогой смартфон, и пристал к нему с требованием отдать телефон. Когда парень отказался, мужчина достал нож. Молодой человек пустился наутек в сторону колледжа, в котором учился. Наркоман побежал следом.
Они заскочили в один из классов учебного заведения, где шел урок, и стали бегать между рядов. Пострадавший успел крикнуть шокированному преподавателю, что мужчина неадекватен и вооружен. Женщина позвала охрану, и наркомана скрутили.
Известно, что ранее злоумышленник был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит реальный срок до 10 лет.
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