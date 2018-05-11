Секс, наркотики: юная модель из России скончалась в США

18-летняя Ольга Лангиль скончалась от случайной передозировки наркотиков и других запрещенных препаратов 26 марта. Ее тело обнаружили в квартире 41-летнего врача Навала Париха.

Он рассказал следователям, что познакомился с девушкой в спорт-баре в Форт-Лодердейле, затем предложил пойти к нему домой. По словам врача, там они употребляли алкоголь и принимали наркотики, включая марихуану и кокаин. После этого между ними случилась интимная близость. На следующее утро Парих обнаружил, что девушка не подает признаков жизни, после чего вызвал полицию.

Полиция продолжает расследование инцидента, однако считает, что речи о преднамеренном убийстве не идет.

Ольга Лангиль являлась уроженкой Архангельска, жила в США и была начинающей моделью. На страничке девушки в Facebook же появилась пометка: "Светлая память". Последний пост гласит о том, что секс с врачом мог не быть добровольным, и если у кого-то есть этому свидетельства, об этом просят сообщить в полицию.