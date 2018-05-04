За ввоз кокаина во Вьетнам россиянка получила пожизненный срок

Россиянка Мария Дапирка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам. Решение вынес суд Хошимина, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сункара Нурмагамбетова.
Дапирка была арестована во Вьетнаме в августе 2014 года по прилете из Сингапура. В ее чемодане было двойное дно, именно там нашли наркотики — около 3 кг кокаина — таможенники в аэропорту Хошимина. Следует отметить, что по местным законам попытка контрабанды "тяжелых" наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов карается смертной казнью.
Ранее суд вернул дело россиянки в прокуратуру, чтобы установить данные, необходимые для проведения судебного заседания.
Все четыре года Дапирка содержалась под стражей, в свободное время занимается спортом и йогой.
По словам россиянки, наркотики в чемодан ей подложил бойфренд-нигериец. Якобы они собрались слетать во Вьетнам, но в последний момент друг отказался от путешествия, однако попросил девушку передать чемодан его знакомым, пишет "МК".
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