За ввоз кокаина во Вьетнам россиянка получила пожизненный срок

Дапирка была арестована во Вьетнаме в августе 2014 года по прилете из Сингапура. В ее чемодане было двойное дно, именно там нашли наркотики — около 3 кг кокаина — таможенники в аэропорту Хошимина. Следует отметить, что по местным законам попытка контрабанды "тяжелых" наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов карается смертной казнью.

Ранее суд вернул дело россиянки в прокуратуру, чтобы установить данные, необходимые для проведения судебного заседания.

Все четыре года Дапирка содержалась под стражей, в свободное время занимается спортом и йогой.

По словам россиянки, наркотики в чемодан ей подложил бойфренд-нигериец. Якобы они собрались слетать во Вьетнам, но в последний момент друг отказался от путешествия, однако попросил девушку передать чемодан его знакомым, пишет "МК".