В "кокаиновом деле" появился российский спортсмен

Фигуранты дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками, наняли спортсмена в качестве водителя. Прослушка телефонных переговоров показала, что Килба не знал, что находилось в чемоданах, поэтому после допроса за ним оставили статус свидетеля.

Он в последнее время уже не занимался профессиональным спортом, однако с недавних пор стал продвигать керлинг в Иркутской области. Гражданин Аргентины Иван Близнюк, которые является одним из подозреваемых, организовывал визит в Буэнос-Айрес детского баскетбольного клуба из Иркутска.

В деле также могут быть замешаны граждане Латвии. Как сообщил адвокат Худжамова Дмитрий Миненко, в октябре 2017 года Андрей Ковальчук арендовал частный самолет, чтобы вывезти чемоданы из Аргентины. На этом самолете из Испании в Буэнос-Айрес полетел Худжамов, которого сопровождали два гражданина Латвии. Худжамов утверждает, что не был с ними знаком.

По словам адвоката, изначально частный самолет из Аргентины с кокаином должен был лететь не в Москву, а в Ригу, пишет polit.ru.

В феврале 2018 года министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич сообщила об обнаружении на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 389 кг кокаина. В рамках расследования дела были арестованы Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине, предполагаемый организатор Андрей Ковальчук в Германии, а также три их предполагаемых сообщника в Москве.