Алтайские полицейские накрыли наркопритон

В Рубцовске задержан 51-летний ранее судимый местный житель, который подозревается в организации наркопритона, сообщает краевой главк МВД.
В квартире одного из домов на улице Зорге он предоставлял наркоманам место для употребления наркотиков, а также для приготовления запрещенных препаратов.
Во время задержания в этом притоне кроме хозяина были еще четыре человека в состоянии наркотического опьянения.
Квартиру обследовали с помощью разыскной собаки, которая помогла обнаружить посуду, в которой, по данным полиции, варились наркотики.
С содержателя наркопритнона взята подписка о невыезде. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении его гостей составлены административные протоколы за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
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