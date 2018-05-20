Алтайские полицейские накрыли наркопритон

В квартире одного из домов на улице Зорге он предоставлял наркоманам место для употребления наркотиков, а также для приготовления запрещенных препаратов.

Во время задержания в этом притоне кроме хозяина были еще четыре человека в состоянии наркотического опьянения.

Квартиру обследовали с помощью разыскной собаки, которая помогла обнаружить посуду, в которой, по данным полиции, варились наркотики.

С содержателя наркопритнона взята подписка о невыезде. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении его гостей составлены административные протоколы за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.