Толуол, ртуть и наркотики провез новосибирский контрабандист через границу на Алтае

52-летний новосибирец зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку, которая по договору должна была поставить товар в одну из казахстанских компаний. Он собирался заработать на продаже ртути, хлороформа, метанола, ацетона и толуола.

Часть из этих веществ — сильнодействующие и ядовитые. А вот толуол и ацетон вписаны в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Как выяснили следователи, подозреваемый был осведомлен о запретах и ограничениях, связанных с такими веществами. Однако он пренебрег этим и без получения соответствующих разрешений на личном автомобиле повез в соседнее государство опасные вещества.

Теперь он будет отвечать перед законом по двум статьям УК о незаконном перемещении через границу сильнодействующих и ядовитых веществ, а также за перевозку перекурсоров наркотиков. Новосибирец задержан и сидит в СИЗО.

Ранее в отношении мужчины возбуждили два уголовных дела за контрабанду.