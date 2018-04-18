Толуол, ртуть и наркотики провез новосибирский контрабандист через границу на Алтае

В Новосибирске возбудили два уголовных дела в отношении местного жителя, который провез в Казахстан через госграницу в Алтайском крае партию наркотиков и сильнодействующих ядовитых веществ, рассказали в Сибирской таможне.
52-летний новосибирец зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку, которая по договору должна была поставить товар в одну из казахстанских компаний. Он собирался заработать на продаже ртути, хлороформа, метанола, ацетона и толуола.
Часть из этих веществ — сильнодействующие и ядовитые. А вот толуол и ацетон вписаны в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.
Как выяснили следователи, подозреваемый был осведомлен о запретах и ограничениях, связанных с такими веществами. Однако он пренебрег этим и без получения соответствующих разрешений на личном автомобиле повез в соседнее государство опасные вещества.
Теперь он будет отвечать перед законом по двум статьям УК о незаконном перемещении через границу сильнодействующих и ядовитых веществ, а также за перевозку перекурсоров наркотиков. Новосибирец задержан и сидит в СИЗО.
Ранее в отношении мужчины возбуждили два уголовных дела за контрабанду.
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