Алтайские пограничники изъяли у жителя Екатеринбурга 6 банок ядовитых веществ

Изъятые ядовитые вещества. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Изъятые ядовитые вещества. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Изъятые ядовитые вещества. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

На этикетках стеклянных банок была надпись "Продукт Р-53". Экспертиза показала, что изъятые вещества — это соли ртути, которые относятся к ядам. Общая масса изъятого составила почти 6 килограммов. У мужчины не было лицензии.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.