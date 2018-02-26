Алтайские пограничники изъяли у жителя Екатеринбурга 6 банок ядовитых веществ

В феврале в автомобильном пункте пропуска "Михайловка" пограничники остановили машину. В багажнике обнаружили банки с ядовитым веществом, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Изъятые ядовитые вещества. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Изъятые ядовитые вещества. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Изъятые ядовитые вещества. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
На этикетках стеклянных банок была надпись "Продукт Р-53". Экспертиза показала, что изъятые вещества — это соли ртути, которые относятся к ядам. Общая масса изъятого составила почти 6 килограммов. У мужчины не было лицензии.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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