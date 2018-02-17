Барнаульца задержали при попытке продажи ртути

Барнаулец стал фигурантом уголовного дела из-за попытки продажи металлической ртути. Мужчина нашел в собственном сарае две бутылочки с этим веществом.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, горожанин, вместо того, чтобы сдать ртуть в МЧС, решил выручить за нее деньги. В одном из кафе он познакомился с мужчиной и сообщил ему, что хочет продать сильнодействующее вещество. Они договорились о цене и решили осуществить сделку позднее. В момент передачи ртути и денег обоих мужчин задержали полицейские. Оказалось, что покупатель сдал продавца правоохранителям.
За продажу ртути мужчина был намерен получить 10 тысяч рублей. Суд оштрафовал его на эту же сумму.
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