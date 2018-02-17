Барнаульца задержали при попытке продажи ртути

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, горожанин, вместо того, чтобы сдать ртуть в МЧС, решил выручить за нее деньги. В одном из кафе он познакомился с мужчиной и сообщил ему, что хочет продать сильнодействующее вещество. Они договорились о цене и решили осуществить сделку позднее. В момент передачи ртути и денег обоих мужчин задержали полицейские. Оказалось, что покупатель сдал продавца правоохранителям.

За продажу ртути мужчина был намерен получить 10 тысяч рублей. Суд оштрафовал его на эту же сумму.