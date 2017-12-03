Барнаульцы нашли ртуть в кедровых орешках

Барнаул "засветился" на телеканале НТВ. В передаче "Еда живая и мертвая" изучали кедровый орех. Журналисты сообщили, что в лакомстве специалисты из Барнаула обнаружили повышенное содержание ртути – тяжелого металла, который может накапливаться в организме и пагубно влиять на него. Также в продукте есть мышьяк и плесень.
Журналисты НТВ не сообщают, когда именно и при каких обстоятельствах в кедровых орехах барнаульцы обнаружили ртуть. Сюжет размещен на сайте телеканала 2 декабря. В нем есть комментарии местного эксперта из Центральной научно-производственная ветеринарная радиологической лаборатории.
Анатолий Безматерных,
руководитель испытательной лаборатории ФГБУ ЦНПВР:
У нас в Алтайском крае и больше всего в Республике Алтай является как вариантом нормы повышенное содержание мышьяка в почвах и ртути в почвах.
Этот инфоповод НТВ использовал, чтобы рассказать о кедровых орехах в рационе человека. В сюжете показали, как шишку добывают в лесах Томской области, как ее обрабатывают и хранят.
В этом году, кстати, неурожай, но это нормально: кедр обильно плодоносит раз в три года. Эта особенность может приводить к тому, что в продажу поступают уже прогорклые ядра, заготовленные несколько лет назад. Коме того, медики предупредили, что терапия кедровыми орехами, которая сейчас набирает популярность, это не панацея и более того, избыточное употребления это продукта может привести к нежелательным последствиям.
Телеканал рассказал, что отдал купленные в столице кедровые орехи на экспертизу в местную лабораторию. Там не обнаружили повышенного содержания опасных веществ, вроде ртути. Специалисты нашла только прогорклые ядра. Что касается "барнаульской ртути в орехах", то в конце сюжета НТВ разместила вторую часть комментария местного эксперта.
Анатолий Безматерных,
руководитель испытательной лаборатории ФГБУ ЦНПВР:
Последствия от употребления таких орехов минимальны. Чтобы они наступили, нужно употребить несколько килограммов в течении 5-7 дней. Если орехи не имеют прогорклого вкуса, бояться их не стоит.
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