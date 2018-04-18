Наш ответ Трампу: в Алтайском крае раздавили бульдозером грецкие орехи из США

В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.

Орехи ввозил на грузовике в Россию казахстанец. Так как на коробках было написано, что продукция была произведена в США, сотрудники Россельхознадзора изъяли товар и уничтожили его на свалке.

Накануне в Веселоярске были задержана партия американских окорочков, которые гражданин России пытался провезти для продажи в Бийске. Мясо выбросили в биометрическую яму и засыпали хлоркой.