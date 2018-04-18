Наш ответ Трампу: в Алтайском крае раздавили бульдозером грецкие орехи из США

На Рубцовской свалке бульдозер раздавил коробки с грецкими орехами, сообщило межрегиональное управление Россельхознадзора. Партия в 240 кг санкционной продукции была задержана на пункте пропуска на границе с Казахстаном.
В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.
В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.
В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.
В Алтайском крае уничтожили 240 кг грецких орехов из США. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.
Орехи ввозил на грузовике в Россию казахстанец. Так как на коробках было написано, что продукция была произведена в США, сотрудники Россельхознадзора изъяли товар и уничтожили его на свалке.
Накануне в Веселоярске были задержана партия американских окорочков, которые гражданин России пытался провезти для продажи в Бийске. Мясо выбросили в биометрическую яму и засыпали хлоркой.
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