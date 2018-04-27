Два жителя Алтайского края купили наркотики через мобильное приложение

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, предприимчивый 50-летний рубцовчанин через приложение в телефоне оплатил покупку синтетического наркотика "скорость", заказал такси и забрал товар по указанному наркоторговцем адресу в Барнауле.

На обратном пути его задержали сотрудники ГИБДД и СОБР Росгвардии. У мужчины изъяли наркотическое вещество массой 1,25 грамма.

По аналогичной бесконтактной схеме другой рубцовчанин приобрел наркотик в начале февраля. При задержании полицейские изъяли у него 2,8 грамма запрещенного вещества.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.