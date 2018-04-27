Два жителя Алтайского края купили наркотики через мобильное приложение

Рубцовские полицейские направили в суд два уголовных дела по фактам незаконного приобретения наркотиков в крупном размере. Двое жителей города заказали запрещенные вещества через интернет.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, предприимчивый 50-летний рубцовчанин через приложение в телефоне оплатил покупку синтетического наркотика "скорость", заказал такси и забрал товар по указанному наркоторговцем адресу в Барнауле.
На обратном пути его задержали сотрудники ГИБДД и СОБР Росгвардии. У мужчины изъяли наркотическое вещество массой 1,25 грамма.
По аналогичной бесконтактной схеме другой рубцовчанин приобрел наркотик в начале февраля. При задержании полицейские изъяли у него 2,8 грамма запрещенного вещества.
Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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