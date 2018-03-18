Барнаульского следователя полиции поймали при попытке забрать закладку с наркотиком

В Барнауле вынесли приговор в отношении бывшего следователя отдела полиции, которого поймали при попытке купить наркотики. Мужчина заказал запрещенное вещество для собственного употребления.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Остапчук, в июле 2017 года осужденный заказал в интернете наркотическое средство. После получения смс-сообщения о месте закладки он с друзьями проследовал по нужному адресу. Около места нахождения наркотика компанию задержали сотрудники полиции. Мужчина утаил от полицейских, что он следователь.
Версия стороны защиты и осужденного о том, что наркотик заказал один из находящихся с ним мужчин, не нашла подтверждения.
За покушение на незаконное приобретение наркотиков в значительном размере экс-следователя приговорили к штрафу в размере 7 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
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