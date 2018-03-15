На Алтае полицейский задавил женщину на служебном автомобиле

Вечером 14 марта 2018 года сотрудник ГИБДД МВД по Республике Алтай задавил молодую женщину на проезжей части. По данному факту проводит проверку СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным, около 19:50 сотрудник полиции, двигаясь на служебном автомобиле Mercedes-Benz в селе Майма сбил 29-летнюю женщину, которая лежала на дороге. Потерпевшая скончалась в автомобиле бригады скорой помощи.
Все обстоятельства произошедшего следователи намерены установить в ходе проверки. МВД по РА также ведет служебную проверку по данному факту. В полиции отметили, что сотрудник ГИБДД был при исполнении, трезвый.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 22-0-70, 8 (913) 999-90-72.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.