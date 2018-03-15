На Алтае полицейский задавил женщину на служебном автомобиле

По предварительным данным, около 19:50 сотрудник полиции, двигаясь на служебном автомобиле Mercedes-Benz в селе Майма сбил 29-летнюю женщину, которая лежала на дороге. Потерпевшая скончалась в автомобиле бригады скорой помощи.

Все обстоятельства произошедшего следователи намерены установить в ходе проверки. МВД по РА также ведет служебную проверку по данному факту. В полиции отметили, что сотрудник ГИБДД был при исполнении, трезвый.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 22-0-70, 8 (913) 999-90-72.