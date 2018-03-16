Мужчина организовал наркопритон в центре алтайского города

В Рубцовске полицейские обнаружили притон. В одной из квартир зависимые изготавливали и потребляли наркотики, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, подозреваемый 32-летний местный житель предоставлял свою квартиру для изготовления и потребления наркотиков. Жилище находилось в центре города.
Во время обыска обнаружили и изъяли различные вещественные доказательства: посуду для приготовления запрещенного вещества и наркотическое средство "кодеин".
Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 4 лет.
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