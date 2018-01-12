Житель Алтайского края организовал в своей квартире наркопритон

В Рубцовске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в организации наркопритона, в котором люди принимали наркотик "крокодил", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 34-летний местный житель пускал в свою квартиру людей для употребления синтетических наркотиков "крокодил".
Полицейские увидели в жилище мужчины 8 человек, которые находились под действием наркотиков. В отношении них составили административные протоколы.
В квартире также нашли использованные шприцы, лекарства, приспособления для изготовления наркотиков и запрещенные вещества.
Против организатора притона возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.
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