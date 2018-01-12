Житель Алтайского края организовал в своей квартире наркопритон

По предварительной информации, 34-летний местный житель пускал в свою квартиру людей для употребления синтетических наркотиков "крокодил".

Полицейские увидели в жилище мужчины 8 человек, которые находились под действием наркотиков. В отношении них составили административные протоколы.

В квартире также нашли использованные шприцы, лекарства, приспособления для изготовления наркотиков и запрещенные вещества.

Против организатора притона возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.