Житель Алтайского края организовал в своей квартире наркопритон

Сегодня, 12:35.
Происшествия

В Рубцовске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в организации наркопритона, в котором люди принимали наркотик "крокодил", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция зимой.
Полиция зимой. Фото: 22.мвд.рф.

По предварительной информации, 34-летний местный житель пускал в свою квартиру людей для употребления синтетических наркотиков "крокодил".

Полицейские увидели в жилище мужчины 8 человек, которые находились под действием наркотиков. В отношении них составили административные протоколы.

В квартире также нашли использованные шприцы, лекарства, приспособления для изготовления наркотиков и запрещенные вещества.

Против организатора притона возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

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