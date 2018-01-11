В Алтайском крае осудили банду из 11 наркоторговцев

Суд установил, что организованная группа распространяла синтетические наркотики с 2012 по 2013 год. Банда работала на территории Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Коми. Наркотики сбывали в значительном и крупном размерах.

Суд приговорил участников организованной группы к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от шести лет и пяти месяцев до 12 лет. Кроме того, каждого члена банды оштрафовали на 400 тыс. рублей.

Организатора группы приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 800 тыс. рублей.