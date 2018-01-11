В Алтайском крае осудили банду из 11 наркоторговцев

В Алтайском крае вынесли приговор 11 участникам преступной группы, которые незаконно сбывали наркотики, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что организованная группа распространяла синтетические наркотики с 2012 по 2013 год. Банда работала на территории Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Коми. Наркотики сбывали в значительном и крупном размерах.
Суд приговорил участников организованной группы к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от шести лет и пяти месяцев до 12 лет. Кроме того, каждого члена банды оштрафовали на 400 тыс. рублей.
Организатора группы приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 800 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.