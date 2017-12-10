Пойманого в Омске с крупной партией наркотиков барнаульца могут посадить на пожизненное

Сегодня, 18:44.
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22-летнего жителя Барнаула задержали омские полицейские с большой партией т.н. "соли" — синтетического наркотика, сообщает областной главк МВД.

В Омске поймали барнаульца с крупной партией "синтетики". Фото: 55.мвд.рф.
В Омске поймали барнаульца с крупной партией "синтетики". Фото: 55.мвд.рф.
В Омске поймали барнаульца с крупной партией "синтетики". Фото: 55.мвд.рф.

По данным полиции, молодой человек снимал в Омске жилье, где и фасовал наркотики. Парня задержали в августе этого года на улице Кузбасской по подозрению в распространении "соли" через тайник. При себе барнаулец имел шесть полиэтиленовых пакетиков с 10 г наркотика в каждом.

Молодой человек получал через тайники крупные партии зелья и готовился их продавать. Во время обыска на съемной квартире у него обнаружили более 200 г синтетического наркотика, упаковочный материал и электронные весы. Все это изъяли.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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