В Камне-на-Оби диван помог задержать подозреваемых в хранении наркотиков

20 апреля в Камне-на-Оби на улице Томская внимание полицейских привлекли два молодых человека, которые несли диван. Мебель не была похищена. А вот в сумке юноши 1999 года рождения оказались наркотики, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что парня раньше привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Экспертиза показала, что вещество растительного происхождения в его сумке — это около 200 г марихуаны.
Молодой человек объяснил полицейским, что он собрал дикорастущую коноплю на одном из городских пустырей только для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Наказание, предусмотренное статьей, — от 3 до 10 лет лишения свободы.
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