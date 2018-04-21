В Камне-на-Оби диван помог задержать подозреваемых в хранении наркотиков

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что парня раньше привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Экспертиза показала, что вещество растительного происхождения в его сумке — это около 200 г марихуаны.

Молодой человек объяснил полицейским, что он собрал дикорастущую коноплю на одном из городских пустырей только для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Наказание, предусмотренное статьей, — от 3 до 10 лет лишения свободы.