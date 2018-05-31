В Алтайском крае мужчину отправят в колонию на 9 лет за убийство отчима

Во время судебного заседания установили, что перед убийством осужденный выпивал вместе со своим 70-летним отчимом. Мужчины поссорились и злоумышленник ударил пенсионера ножом в сердце.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленника признали виновным по статье об убийстве и приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в марте жительницу Алтайского края осудили за зверское убийство мужа. Женщина забила спящего супруга топором, пыталась расчленить и сжечь