В Алтайском крае мужчину отправят в колонию на 9 лет за убийство отчима

В Смоленском районе 33-летнего местного жителя осудили за убийство отчима, сообщает прокуратура Алтайского края.
Во время судебного заседания установили, что перед убийством осужденный выпивал вместе со своим 70-летним отчимом. Мужчины поссорились и злоумышленник ударил пенсионера ножом в сердце.
От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленника признали виновным по статье об убийстве и приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в марте жительницу Алтайского края осудили за зверское убийство мужа. Женщина забила спящего супруга топором, пыталась расчленить и сжечь
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