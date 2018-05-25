В Якутии мужчина расстрелял пятерых односельчан. Подробности

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Происшествия

Трагедия произошла 24 мая в селе Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии. 64-летний мужчина убил пятерых односельчан, а после покончил с собой, пишут "Известия". Сейчас в селе работают психологи и следователи.

Ружье в руках.
Ружье в руках. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В результате нападения пострадали несколько семей. Пенсионер, которого в селе считали психически неуравновешенным, сначала ворвался в дом соседей, где в тот момент находились двое мужчин. Они и стали первыми жертвами. Третьей жертвой стал сосед погибших, накануне вернувшийся в село из Якутска.

Потом мужчина зашел в еще один дом, в котором жила женщина с двумя детьми: он убил хозяйку и ее 11-летнего сына. Выжила только дочка, она успела спрятаться под кровать — ребенка госпитализировали в состоянии шока.

По информации местных СМИ, нападавший стрелял из охотничьего ружья "Вепрь". Он не состоял на учете у психиатра или нарколога, вел уединенный образ жизни и страдал манией преследования. После убийств мужчина свел счеты с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В село направили группу психологов для оказания помощи выжившей девочке и родственникам погибших. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Иван Луцкан.

25 мая на территории Хангаласского района Якутии объявлено днем траура. На 27 мая запланированы похороны погибших.

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