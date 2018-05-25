В Якутии мужчина расстрелял пятерых односельчан. Подробности

Трагедия произошла 24 мая в селе Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии. 64-летний мужчина убил пятерых односельчан, а после покончил с собой, пишут "Известия". Сейчас в селе работают психологи и следователи.
В результате нападения пострадали несколько семей. Пенсионер, которого в селе считали психически неуравновешенным, сначала ворвался в дом соседей, где в тот момент находились двое мужчин. Они и стали первыми жертвами. Третьей жертвой стал сосед погибших, накануне вернувшийся в село из Якутска.
Потом мужчина зашел в еще один дом, в котором жила женщина с двумя детьми: он убил хозяйку и ее 11-летнего сына. Выжила только дочка, она успела спрятаться под кровать — ребенка госпитализировали в состоянии шока.
По информации местных СМИ, нападавший стрелял из охотничьего ружья "Вепрь". Он не состоял на учете у психиатра или нарколога, вел уединенный образ жизни и страдал манией преследования. После убийств мужчина свел счеты с жизнью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В село направили группу психологов для оказания помощи выжившей девочке и родственникам погибших. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Иван Луцкан.
25 мая на территории Хангаласского района Якутии объявлено днем траура. На 27 мая запланированы похороны погибших.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.